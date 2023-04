Kelmid koorivad investeerimishuvilistelt mitu miljonit eurot aastas

„Eriti magusaks sihtmärgiks on just alustavad investorid, kel puudub varasem kogemus ja sageli ka praktilised oskused tehinguid teha ning ohte ära tunda. Jutt ülikiirest tootlikkusest ja võimalusest kasutada kogenud eksperdi abi esimese tehingu tegemiseks viib nii mõnegi eksiteele. Halvemal juhul on juba esimese kõne lõpuks ohvri arvutisse paigaldatud programm, mis võimaldab ohvri seadet distantsilt juhtida ning tehinguid seeläbi lihtsalt teha,“ kirjeldab pettuste tõkestamise spetsialist.

Suurem osa petukõnedest tehakse Eesti inimestele välisriikidest. See tähendab, et kelmide peatamine ja tabamine on keeruline protsess ning kord juba kaotatud raha tagasi saamise tõenäosus on madal. Samas ei tähenda see Kiige sõnul veel automaatselt, et petukõne ise on alati võõrkeelne või vigane. Täiesti tavapärane on, et professionaalsed kurjategijad kasutavad õnnestumiseks näiteks kohalikke vahemehi.