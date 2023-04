Allan Martinson lahkub Xolost. Juhitiitli haarab senine tootepealik

„Xolo on oma ajaloo parimas seisus ning alustab oma arengus järgmist etappi. Kui seni oleme peamiselt tuntud oma ühe-inimese ärijuhtimise tarkvara ja automatiseeritud raamatupidamisteenuse poolest, siis nüüd lisab Xolo teenused, mis aitavad üksikettevõtjatel leida uusi kliente, ehitada vabakutseliste tiime, saada tuge oma kogukonnalt jne. Mikko on parim inimene seda juhtima seda etappi Xolo arengus,“ ütles Martinson.

Mikko Teerenhovi on Soome tehnoloogiaettevõtja ja tippjuht. Enne Xolot oli ta Euroopa suurima vabakutseliste fintech-ettevõtte Holvi kaasasutaja ja tootejuht. Oma hariduselt on ta arhitekt ja disainer. Ta jagab oma aega Helsinki, Tallinna ja Tartu vahel ning on ka Eesti Asutajate Seltsi liige.

„Meie nägemuses on olla üksikettevõtjate partneriks läbi kogu nende elukaare. Raamatupidamine, ärikorraldus ja maksud on vaid osa nende muredest ja me tahame oma pakutavate teenuste spektrit oluliselt suurendada. Meie ambitsioon on saada 3-5 aasta jooksul Xolole üks miljon kasutajat ning pakkuda väärtust neile kõigile,“ rääkis Teerenhovi.