Korteriühistute liit nördinult: korterelamute rekonstrueerimine vajab rohkem toetusraha

Jaadla sõnul peaks riigi toetus olema kättesaadav kõigile soovijatele. „Olukord, kus 80 miljonit eurot toetusraha saab taotlustega kaetud loetud tundide jooksul nagu see eile juhtus, näitab, et korteriühistute tung majad korda teha on väga suur ja soovijaid rohkem, kui praegune toetusraha maht suudab ära katta,“ juhtis Jaadla tähelepanu.

Kui jääd ilma, hakkab kõik otsast peale

Jaadla sõnul on riiklik rekonstrueerimistoetus igal juhul tunnustamist väärt, kuid kurb on näha, kui kaasajastamist hädasti vajav ja ootav maja jääb toetusest ilma. „Rekonstrueerimise ettevalmistus korteriühistus on pikk protsess. See nõuab põhjalikku eeltööd, töömahukaid üldkoosolekuid, projektide ettevalmistust ning korteriomanikud kulutavad sellele raha. Kui kõige selle tulemusena aga siiski toetusest ilma jäädakse, algab kogu protsess jälle otsast peale ning selline olukord on väga kahetsusväärne.“



Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.