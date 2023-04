Bitcoin’i hind kerkis üle 30 000 dollari

Alates 2023. aasta algusest on bitcoin kerkinud seega üle 80%. Viimase seitsme päeva jooksul on bitcoin kerkinud 8,4% 30 133 dollarini ning ethereum 6,3% 1924 dollarini.

„30 000 [dollari] piir on väga oluline nii tehnilistel kui ka fundamentaalsetel põhjustel,“ ütles Quantum Economicsi tegevjuht Mati Greenspan. „See on esimene kord, kui ületame selle taseme pärast Terra/Luna ja Three Arrows Capitali kokkuvarisemist. See tähendab põhimõtteliselt, et hind on täielikult taastunud Celsiuse, FTXi ja USA regulatiivse surve järel,“ ütles Greenspan Bloombergile.