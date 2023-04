Pakutud automaksuidee: autoomanik maksaks paartuhat eurot auto ostmisel, paarsada eurot iga aasta

Arenguseire Keskus uuris tuleviku võimalike maksustsenaariume ja pakkus poliitikutele maksudebati algatamiseks välja võimalusi riigi maksutulude kasvatamiseks. Teiste seas esitati toona idee ka automaksust. Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov on ka täna seisukohal, et kõige enam tooks riigile sisse ja täidaks rohepöörde eesmärke kombineeritud maks.

Arvutuste kohaselt tooks automaks riigieelarvesse täiendavat maksutulu 566 miljonit eurot aastas. Sellest 307 miljonit on registreerimismaks, 127 miljonit eurot iga-aastane maks ja 132 miljonit eurot läbisõidupõhine maks. Danilov tõstab esile, et registreerimismaks ei mõjutaks olemasolevaid autosid. „Seega ei mõjutaks see Volkswagen Passati omanikke Lõuna-Eestis. Samas aitaks see suunata uusi autoomanike väiksema CO 2 näitaja suunas,“ lausub ta.