KUULA | Innovaatika: uus tehnoloogia annab võimaluse vaadata hoonetes läbi seinte

„Me projekteerime ja ehitame täna põhimõtteliselt samadel alustel kui sada aastat tagasi. Joonestuslaua taa malli ja pliiatsiga projektide loomine on liikunud arvutisse ja ruumiliseks, kuid põhiloogika on jäänud ehitamisel samaks. Me projekteerime siiani mitmemõõtmelises maailmas ehitisi kaheplaaniliste vahenditega. Meie uus tehnoloogia ongi võimalus tulla ka ehitusvaldkonnas tänapäeva ja reaalselt visualiseerida seda, mida ehitame,“ räägib Hion.