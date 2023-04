VIDEO | Ott Tänak koostööst Forusega: siit kasvab midagi suurt. Kindlasti ei ole ma ettevõttes täielikult passiivne

Ott Tänak ütles intervjuus Delfi Ärilehele, et praegu on ta fookus enda erialal ehk rallil, kuid kavatseb ka Foruse tulevikus kaasa rääkida. „Mina olen pigem see kasutaja ja testsõitja, kellele meeldib kritiseerida ning seda eesmärgil, et me paremad ja tugevamad oleksime. Hetkel on fookus ikkagi minu eriala peal ning kuniks ma sellega tegelen, niikaua saab see nii olema. Kindlasti ei kavatse ma olla täielikult passiivne. Usun, et omanikering hoiab süsteemi ühtsena ja sellest kindlasti kasvab midagi suurt,“ ütles Tänak.