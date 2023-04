Ekspert: märtsitornaado maailma panganduses läks Eestist mööda

Turgude rahustamiseks sekkusid regulaatorid ja riigid. USAs piisas suurema pinge maha võtmiseks uudistest, et riik lubab kõik hoiused välja maksta, nii tagatud kui tagamata. Lisaks sellele otsustasid 11 suuremat panka USA-s täiendavalt hoiustada 30 miljardit dollarit nõrgematesse regionaalsetesse pankadesse. Credit Suisse’i võttis üle konkurent UBS ning Deutsche Banki investoreid ning kliente rahustas Saksa riigi kinnitus, et pangaga on kõik hästi.