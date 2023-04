Pankade sõnul pole maksumuudatuste mõju Eesti majandusele niivõrd suur, et tasuks häirekella taguda

„Välja hõigatud maksumuudatuste mõju Eesti majandusele ei ole niivõrd suur, et selle tõttu tasuks häirekella taguda,“ sõnas LHV majandusanalüütik Kristo Aab. Ta lisas, et 2% võrra kõrgem tulumaksukoormus tundub hirmuäratav, kuid seda tasakaalustab tulumaksuvaba miinimumi tõstmine ning maksuküüru kaotamine. Enamike inimeste sissetulekud kasvavad selle arvelt. „Muudatuste negatiivne mõju ilmneb alles ligikaudu 8000-eurose kuupalga juures, kuid see ei ole ühiskonna jaoks koormav,“ sõnas Aab. Ta lisas, et regulaarselt makstavate dividendide soodsama tulumaksumäära kaotamine vähendab ettevõtete motivatsiooni dividende välja maksta.