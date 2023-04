Ekspress Grupi digitellimused jätkasid kasvu

Delfi Läti ja Leedu tütarettevõtete digitellimuste kasv nii kvartali kui aasta võrdluses tõestab, et eelmise aasta lõpus ellu viidud tellimuspakettide reform on osutunud edukaks ja nendelt turgudelt võib oodata kasvu ka edaspidi.

Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, ning mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.