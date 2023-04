Telliskivi Kvartalis rekonstrueeritav K-hoone on välja üüritud

K-hoone saab rekonstrueerimise tulemusel juurdeehituse ning sellest tuleb modernne ja energiatõhus büroohoone, kus on kõige moodsamad tehnosüsteemid ja katusel päikesepark. Hoone on Telliskivi Kvartalile omase iseloomuga ning loob koos rekonstrueeritava ajaloolise sepikojaga unikaalse koosluse ajaloolisest ja modernsest arhitektuurist. Telliskivi Kvartali arendaja PLKV Investi esindaja Ago Silde sõnul sai K-hoone ehitust alustatud enne üürilepingute sõlmimise algust. „Seetõttu on nüüd üürilepingu sõlminud klientidel suurepärane võimalus oma vajaduste järgi valmiv uus büroo juba sel aastal kätte saada“.

Hoone ankurüürniku jaoks oli lühike ooteaeg muude väärtuste kõrval samuti väga oluline aspekt ning see, et hoone ehitus juba käimas on, andis kindlustunde. „Meil on hea meel, et leidsime uue kontoripinna, mis vastab meie ambitsioonikatele kasvuplaanidele ja toetab Sunly kui taastuvenergia tootja väärtusi ja põhimõtteid. Kirsiks tordil on see, et liitume tugeva kogukonnaga, sest just ühistes ägedates tegemistes peitub see energia, mida igapäevaselt ka ise loome,“ kommenteeris Sunly juht ja kaasasutaja Priit Lepasepp.

Ehitusjärgus K-hoone kõrval on populaarses ärikvartalis planeerimisel juba järgmised rekonstrueerimisprojektid. „Telliskivi Kvartal areneb pidavalt ning K-hoone väljaüürimine julgustab arendusplaanidega kiirelt edasi liikuma, et ka järgmistel aastatel uusi üüripindu pakkuda saaksime“, rääkis Ago Silde. Tema sõnul on suurepärases asukohas paiknev ja innovatiivne Telliskivi kvartal jätkuvalt väga hinnatud nii töötamise kui vaba aja veetmise kohana. „Omanäoline ja võimalusterohke ärikvartal köidab nii start-up ettevõtteid kui paljusid teisi, kes soovivad oma töötajatele inspireerivat töökeskkonda pakkuda. Meie kvartalis käib elu 24/7 ning ka järgmiste hoonete arendamisel lisandub nii büroopindu, häid restorane, sportimisvõimalusi, kultuuri kui ka meelelahutust.“