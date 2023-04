Riigi Kinnisvara kuulutas välja konkursi uue juhatuse esimehe leidmiseks

„Riigi Kinnisvara eesmärk on olnud läbi aegade toetada Eesti arengut ning luua koostöös võimalikult keskkonnasäästlikku ja kvaliteetset avalikku ruumi,“ sõnas Riigi Kinnisvara nõukogu esimees Sulev Luiga. „Riigi Kinnisvara on hästi toimiv organisatsioon ning Kati Kusmini näol on tegemist hinnatud ja kogenud tippjuhiga. Tema ametiajal on Riigi Kinnisvara teinud suure arenguhüppe edasi,“ lisas Luiga.