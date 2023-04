Kiibifirmad purjetavad tehisintellekti kullapalaviku laine harjal. Vilju lõikab eelkõige üks firma

Viimased kuud on tehnoloogiasektori tähelepanu keskmes olnud tehisintellekt ehk AI ning seda ka põhjusega. Väga lühikese ajaga on tööstuses toimunud sedavõrd suured ja kiired läbimurded, mida on kaua oodatud ning mille võimalusi ja ohte alles avastatakse.

Kui tehnoloogiasektorile tervikuna on tänavune aasta edukalt alanud – Nasdaq 100 indeks on tõusnud 20% –, siis veelgi paremini on läinud kiibifirmadel, milleta poleks tehisintellekti jõuline areng võimalik. Sektorit koondav ETF (börsil kaubeldav fond) SOXX on sel aastal plussis 23%, kuid seda tõusu on vedanud eelkõige sektori suurim tegija, mille turuväärtus on viimase poole aastaga kerkinud suurusjärgus 400 miljardit dollarit.