Skandaalse Vabaks.ee asutaja uus projekt: vaimse tervise nõustamine interneti teel

Vaiki sõnul on Serenity eesmärgiks suurendada kvaliteetse vaimse tervise abi kättesaadavust. „OECD andmetel puutub iga viies Eesti inimene kokku mõne vaimse tervise probleemiga. Tervishoiusüsteemi ülekoormamise ennetamiseks aitab Serenity tegeleda muredega enne, kui nendest diagnoosid saavad. Ka tänavu avalikustatud Eesti inimarengu aruande teadlased rõhutavad vajadust suurendada just digikeskkondade kasutuselevõttu probleemide ennetusel ja lahendamisel,“ rääkis Vaik.

Platvorm ootab endaga liituma nii nõustajaid kui kliente ning liitumine on kõigile tasuta. Serenity platvormi loomisel on Vaiki sõnul lähtutud põhimõttest, et erinevad spetsialistid saavad inimesi toetada erinevatel eluhetkedel ning inimesel ei ole alati vaja psühhiaatri poole pöörduda. „Grupisessioonid on võimalus suurendada abi kättesaadavust 12 korda ja muuta hind 10 korda soodsamaks,“ rääkis Vaik.