Gaasihinnad Euroopas viitavad jätkuvalt murele järgmise talve varude osas

Kuigi lähiajal on lepingud kõikunud, kui ilmad muutuvad soojemaks, on detsembrikuu futuurid - kõige kallimad lepingud ülejäänud aastaks - viimase kahe nädala jooksul tõusnud umbes 9%.

See näitab, et mure Euroopa teise talve pärast, mil ei toimu tavapäraseid tarneid Venemaalt, ei ole veel kadunud. Kõrged varud ja tagasihoidlik nõudlus hoiavad hetkehindu esialgu madalal, kuid kauplejad jälgivad tähelepanelikult võimalikku tõusu konkureerivatel Aasia turgudel, samuti võimalust, et energiatootmine ja tööstussektor kasutavad rohkem kütust.