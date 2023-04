Kinnisvaraarendaja Hepsori tegevjuht Henri Laks märkis, et uute kodude müük on Tallinnas nii-öelda hea aja näitajatest kolm-neli korda maas. „Märtsikuus müüdi Tallinnas ligi 70 uut kodu, see arv võiks olla kolm korda suurem,“ ütles ta.