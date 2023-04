USA panga strateeg: S&P 500 aktsiaindeksit ootab ees järsk langus

Ameerika aktsiaturu ühe suurima indeksfondi kukkumine viiks S&P 500 hinna novembrikuu tasemele ehk kusagil 3700 punkti kanti. Ometi usub Wells Fargo, et aasta lõpuks on indeksfondi hinnasiht 4200 punkti juures ehk ligi 2% kõrgemal viimasest sulgemishinnast.

S&P 500 indeksfond on sel aastal umbkaudu 7% plussis. Peamiselt on konkreetne muutus tingitud riigi võlakirjade intressi langusest ja turu ootusest, et intressitõusud on lõppu jõudmas. Ometi hiljutine tõus pidurdunud eeskätt erinevate muredega finantssüsteemis ja ebakindlusega.