Valimiste eel teatasid sotsiaaldemokraadid oma programmis, et tarvis on ennetada inimeste sattumist ebaõiglastesse võlaskeemidesse, seega soovitakse tagada kvaliteetne võlanõustamisteenus. Ka Reformierakond teatas oma valimisplatvormil, et nende soov on tõsta inimeste õigusteadlikkust võlasuhetes.