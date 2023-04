Kinnisvara valides tuleks mõelda selle likviidsusele. Kõrge likviidsus tähendab ostja jaoks rahulikku meelt

Teine oluline kriteerium kodu likviidsuse hindamisel on selle suurus ja planeering. Ostjad ei eelista enamasti esimesel korrusel või soklikorrusel asuvaid kortereid ega ka liiga suuri kortereid. Kõige nõutumad on 40–55-ruutmeetrised paaritoalised korterid. Samas on see muidugi üldistus, on inimesi, kes just soovivad tingimata esimesel korrusel elada, et oleks vähem treppe vaja läbida.