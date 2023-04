Sõlmiti seni kõige mahukam Rail Balticu leping Eestis

„Rail Baltica raudtee arendamine ja sellega seotud objektide ehitamine hoogustub sel aastal märgatavalt. Mul on hea meel, et oleme ka niivõrd keeruka ja olulise transpordikeskuse osas, nagu seda on Ülemiste ühisterminal, jõudnud juba teise ehituslepingu sõlmimiseni, mille tulemusel valmib uue terminalihoone maa-alune osa,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.



Salometsa sõnul algavad Ülemiste piirkonnas esimesed lepingujärgsed ehitustööd juba lähikuudel, kuid nende mõju täna toimivale rongiliiklusele saab olema minimaalne. Töid teostatakse etapiliselt ning viimase etapi valmimine on planeeritud 2026. aasta lõppu.



Eelmisel nädalal sõlmiti GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY-ga ehitusleping (27,2 miljonit eurot) raudteetaristu ümberehitamiseks. Lisaks on alanud ka Ülemiste ühisterminali põhjapoolsete välialade projekteerimistööd. „Järgmise sammuna tahame veel sel aastal kuulutada välja hanke terminali ümbritsevate alade ehitamiseks ning 2024. aastal terminalihoone ehitamiseks,“ selgitas Salomets.