Ida-Virumaa saab lisatuge tühjenevate korterelamute probleemi lahendamiseks

„Rahandusministeerium on Ida-Virumaa kohalikelt omavalitsustelt kogunud informatsiooni taotlusvoorus osalemise kohta ning rõõm on tõdeda, et soov tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamisega sisuliselt tegeleda on kohalikel omavalitsustel suur,“ kinnitas rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna nõunik Tarmo Kivi.

„Taotlusvoorus osalemise on kinnitanud neli omavalitsust: Kohtla-Järve linn, Narva-Jõesuu linn ja Toila ning Lüganuse vald. Kokku on nad eelhinnangu järgi kavandamas kuni 21 tühjeneva või juba sisuliselt tühjenenud korterelamu ümberkorraldamist ja lammutamist. Kas need osutuvad tühjeneva korterelamu kriteeriumidele vastavaks ja nende ümberkorraldamisega on võimalik projekti raames edasi liikuda, selle selgitavad kohalikud omavalitsused välja projekti elluviimise käigus,“ täpsustas Kivi.

Ka mitmed teised Ida-Virumaa omavalitsused on oma tagasisides tunnistanud nende piirkonnas asuvate tühjenevate korterelamute probleemi. „Neil aga ei ole see mure veel nii teravalt avaldanud, mistõttu on nad väljendanud soovi meetmes osaleda järgmistes voorudes,“ selgitas Kivi.

Oodatult on kohalikelt omavalitsustelt kogutud esmase tagasiside põhjal esimesed taotlusvoorus osalevad projektid seotud pigem korterelamutega, mis on kas juba tühjad ja amortiseerunud või väga väheste tegelike elanikega.