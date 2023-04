Päev börsil: USA börsid reageerisid inflatsiooni aeglustumisele tõusuga

Nii Tallinna börsi põhinimekirja, lisanimekirja kui First Northi peale oli tõusjaid täna 11, langejaid 13 ning eilsele sulgemistasemele jäid 9 aktsiat.

Euroopa börsid on täna, 12. aprillil olnud peamiselt plussis. Laiapõhjaline Stoxx 600 indeks on plussis keskmiselt 0,1%. Seevastu OMX Nordic 40 tõus jääb 0,8% kanti.

Ka USA põhiindeksid alustasid päeva plussiga, kuid tõus on esimese tunni järel siiski mõnevõrra leebunud. Dow Jones ja S&P 500 on tõusnud 0,2%, Nasdaq Composite on 0,02% plussis.