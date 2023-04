Venemaa ei lase sisse. Eesti piiripunktides seisavad veokid mitmendat päeva järjekorras

„Pikkade järjekordade info on oluline eelkõige nendele kaubavedajatele, kes veavad kiiresti riknevat kaupa. Kahjuks ei ole Venemaa toll meid ametlikult piiritõrke põhjustest teavitanud, mistõttu ei oska me prognoosida nende lahenemise aega,“ ütles MTA välispiiri valdkonnajuht Ants Kutti. „Meile teadaolevalt võib põhjus olla Vene föderatsiooni piirisüsteemi tehnilises tõrkes.“

Narva piiripunktis on parajasti piiriületuse järjekorras 198 veokit ja piiriületus on hilinenud 45 tundi, Koidula piiripunktis on järjekorras 256 veokit ja piiriületus on hilinenud 51 tundi ning Luhamaa piiripunktis on järjekorras 283 veokit, piiriületus on hilinenud 50 tundi.