Saksamaa legaliseerib kanepi hiljemalt käesoleva aasta lõpuks

Saksamaa koalitsioon võttis vahetult pärast 2021. aasta valimisi ette idee legaliseerida kanep. Sellest ajast saadik on see teema nende laual olnud, kuniks täna saabus täiendav otsus. Pärast pikka arutelu pani valitsus paika plaani, et kanepi osaline legaliseerimine jõustub aasta lõpuks, kirjutab väljaanne The Local.



Saksamaa tervishoiuminister Karl Lauterbach selgitas, et kanepi kriminaliseerimise poliitika on riigis läbi kukkunud. „Me teame, et me ei saa liikuda edasi kriminaalseaduse karmistamisega,“ ütles ta. „Me ei tekita probleemi, vaid püüame seda lahendada.“