Otsustatud: kütuseaktsiis hakkab tõusma järgmise aasta maist

Mullu sügisel otsustas valitsus kehtivaid aktsiisimäärasid veel aasta võrra pikendada, nii et aktsiisitõus lükkuks 2024. aasta kevadesse. Ühtlasi tähendas see, et tänavu maist algama pidanud kütuse- ja elektriaktsiisimäärade lauge tõus kriisieelsele tasemele algab tegelikult järgmise aasta maist.

Koalitsiooniläbirääkimistel otsustati, et aktsiisitõusu osas midagi ei muudeta, kinnitas Võrklaev ERR-ile. „Otsused on tehtud, need jäävad kehtima,“ ütles Võrklaev. „Lauge tõus on ette nähtud ja hetkel pole plaanis seda otsust muuta. See, mis on otsustatud, on plaan jõusse jätta.“