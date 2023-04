Twitter suutmatus järgida Euroopa Liidu nõudeid võib tähendada regioonist lahkumist

EL ei ole oluline turg

Põhiküsimus on, kas nõuete täitmine võib olla vaeva väärt. Euroopa ei ole kunagi olnud Twitteri jaoks oluline turg, mis on keskendunud Ameerika Ühendriikidele, Jaapanile ja teistele Aasia turgudele. Kolmanda endise Twitteri töötaja sõnul on ainuüksi Ühendkuningriigi turg väärt umbes sama palju, kui mitte rohkem, kui kogu ELi turg. Kuigi sotsiaalvõrgustik on hiljuti kiirenenud mõnel riiklikul turul, näiteks Saksamaal, Prantsusmaal ja Hispaanias, ei ole ükski neist ettevõtte esikümnes.

Twitter Blue tekitab ka mitmeid probleeme seoses regulatiivsete nõuete täitmisega. Euroopa demokraatiapartnerluse digitaalpoliitika nõuniku Fernando Hortal Foronda arvates kvalifitseerub kasutajate tasuline võimalus suurendada oma säutsude leviala DSA kohaselt reklaamiks. Euroopa Komisjon ei selgitanud väljaandele, kas ta peab Twitter Blue't reklaamiks. Kui see siiski nii on, siis tuleks Twitter Blue kontode säutsud märgistada reklaamina ja esitada avalikus reklaamiregistris - see oleks ettevõttele märkimisväärne koormus.

Teine märk sellest, et Twitteri ja Euroopa reeglid võivad olla vastuolus, on see, et Musk eemaldas platvormi tasuta API, mis võimaldas teadlastel analüüsida selle sisu modereerimise tavasid, eesmärgiga muuta see tasuliseks teenuseks. DSA näeb ette, et API tuleks teha teadlastele kättesaadavaks, kuid ei täpsusta, et see peaks olema tasuta. Liiga kõrge tasu võtmine oleks aga vastuolus sätte ideega.