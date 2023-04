Ettevõtjat Raivo Heina ajab hetkel toimuv närvi: midagi pole teha, kõik me maksame selle jama kinni

Raivo Hein heidab ette, et meedias on seoses maksutõusudega süüdistatud valitusust petmises ja valetamises. Tema sõnul tuleks keskenduda sellele, kuidas Jüri Ratase alustanud valitsus lasi tuuri kõik, mis oli kogutud. „Selle asemel, et võtta ette, et kes tegi, võetakse ette, kes hakkab tegema ja parandama.“

Hein tõdeb, et nüüd tuleb paraku see kõik kinni maksta. „Peame hakkama uuesti püksirihma pingutama. Midagi pole teha, kõik me maksame selle jama kinni, mida alates 2016. aastast on tekitatud laenude võtmise ja pensionireformidega,“ sõnas ta. „Mulle ei meeldi „restoraniarvet“ maksta, aga olen sunnitud seda maksma, sest keegi otsustas, et lubab kõike laenata. Nüüd peab keegi maksma neid pangalaene.“ Ta lisab, et tuleb rääkida põhjustest, miks on vaja makse tõsta.