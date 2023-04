Ärimahtusid kasvatanud Tallinna Kaubamaja Grupp: kasv tuleb suuresti kõrgemast hinnast

„Hoolimata kiirest hinnatõusu tempost ja tarbimiskäitumise muutusest suutis Grupp kasvatada müügitulu ja hoida tegevuskulud kontrolli all. Kliendid on muutunud ettevaatlikumaks ning ostukorvi pannakse tavapärasest vähem tooteid, mistõttu tuleneb müügitulu kasv suuresti müügihindade kallinemisest. Kõik Grupi ettevõtted on teinud kiireid otsuseid majanduskeskkonna muutuste põhjal ning tänu edukalt korraldatud kampaaniatele on suudetud tulemusi kasvatada ja turupositsiooni kindlustada. Püsiklientide osatähtsus müügitulemustes püsib jätkuvalt kõrgel ja on stabiilses kasvutempos,“ rääkis Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp.