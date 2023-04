LHV kliendid ootavad laekuma pidanud Iutecrediti intresse

„Kuivõrd intressimakse toimus vahetult enne maksete pühasid (7.04 – 10.04), siis on paraku ka makse laekumine LHV välismaakleri juurde venima jäänud,“ märkis LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel.

„Kahjuks ei oska me hetkel prognoosida nende laekumise täpset aega, kuid tõenäoliselt juhtub see peagi. Kui raha on LHV välismaakleri juurde laekunud, saame selle ka oma klientidele edasi maksta,“ lisas Pikkel.