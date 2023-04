USA keskpank hoiatab: aasta teises pooles saabub majanduslangus

Föderaalreservi komitee analüüsis märtsikuisel kohtumisel peamiselt panganduses tekkinud olukorda, sealhulgas Silicon Valley panga kokkukukkumist ja eelmisel kuul alanud segadust finantssektoris. Ehkki föderaalreservi järelvalve aseesimees Michael Barr usub, et pangandussektor on tugev ja vastupidav, leiavad mitmed keskpanga ökonomistid, et majandus saab sel aastal löögi.