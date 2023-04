Markus Villig jõudis Forbesi esikaanele

Forbesi ajakirjaniku Iain Martini sõnul on Bolt vääriline konkurent Uberile. Martinile jäi Bolti lugu silma, sest Villig oli väga noor, kui Bolti asutas - vaid 19 aastane ja värskelt keskkooli lõpetanud. Ajakirjanikku inspireeris see, kuidas Villig on suutnud väiksest iduettevõttest luua Ameerika juhtivale taksoplatvormi Uberile tõsiseltvõetava konkurendi. Intervjuus jagas Villig Bolti tekkelugu ja rääkis, mis on teda sellise eduni viinud.

Villigu sõnul oli ettevõtte loomise protsessis kõige raskem just esimesed paar kuud, kus palju tööd tuli ise ära teha ja piisavat finantseeringut ei olnud kuskilt võtta. „Järjekindlus ja raske töö on viinud meid selleni, kus praegu oleme,“ ütles Villig intervjuus Forbesile. Alguses ei tahtnud ükski investor Bolti investeerida, sest nad ei uskunud, et ettevõte suudab tänapäeva tihedas konkurentsis laineid lüüa.

See tähendas, et Villig pidi leidma teisi viise, kuidas ettevõtet arendada ja kasvama panna. Ta pidi olema loov. Villig viis Bolti ettevõtmise Lõuna-Aafrikasse, kus nad pea esimestena pakkusid klientidele sularahamakseid. See on oluline, sest suurel osal Lõuna-Aafrika elanikest ei ole ligipääsu pangakontole ja seega teevad kõik arveldused sularahas. Seal oli ka vähem konkurente, kui näiteks Ameerikas, kuhu soovitatakse laieneda enamikel iduettevõtetel.

Ettevõtte väärtus on tänase seisuga 7,5 miljardit eurot. Boltil on kokku üle 100 miljoni kliendi Euroopas ja Aafrikas. Villigu sõnul on Boltil potentsiaali tõsta see number ühe miljardini lähima kümne aasta jooksul.