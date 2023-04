Võimas tulemus. Latitude'il hakkavad suure rahasumma eest võitlema 61 riigi idufirmad

Eesti ja lähi piirkonna tavapärasele aktiivsusele annavad seekord vürtsi üllatajad kaugelt. „Lisaks Baltikumi, Soome ja Poola tublile avalduste hulgale on seekord tavatult palju ehk 28 iduettevõtet andnud end üles USAst ja Kanadast. Kõige kaugemalt osalevad idutegijad Lõuna-Koreast, Peruust ja Austraaliast. Ukraina on sel aastal konkursil esindatud kümnekonna ettevõttega,“ sõnas Latitude59 startup-suhete juht Triin Ilves.

Valdav osa avaldusi esitanud tehnoloogiaidudest panustavad innovatsiooniga põllumajandus-, haridus-, tervise-, ja finantssektorisse. „Sel korral ootab investoreid ees raske valik: paistab, et tänavu ei saa pea ükski meeskond üle ega ümber AI ehk tehisintellekti kasutamisest ning konkursil on märkimisväärne hulk avaldusi süvatehnoloogial põhinevatel lahendustel põllumajandusest innovaatilise klienditoeni,“ kirjeldas Ilves.

Kuni miljoni euro suuruse investeeringu, mis on balti regioonis esmakordne, panevad välja Tera Ventures ja Eesti Äriinglite Võrgustik EstBAN, kes ootasid konkursile ideefaasist kaugemale jõudnud mõju- ja tehnoloogiaidusid. „Kapitali kättesaadavus on startup ettevõtetele viimaste aastatega keerukamaks ja aeganõudvamaks muutunud. See pingutus, mida Latitude59 tiimi, äriinglitega ja Tera riskikapitalifondiga tegime, on maandunud väga soodsale pinnasele. Oleme kokku toonud konkurentsivõimelised ettevõtted üle maailma ning andnud seeläbi siinsetele investorite suure valikuvõimaluse targa otsuse tegemiseks. Loodame, et 1M€ kasvatab sellest valikust ükssarviku,“ lisab EstBANi juhtinvestor Martin Goroško.