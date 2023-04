Konkurentsiamet soovib aru saada, kuidas Eestis kütuseturg tegelikult toimib

Konkurentsiameti juhi Evelin Pärn-Lee sõnul on tegemist majandusanalüüsiga, mis ei ole otseselt suunatud võimalike õiguserikkumiste tuvastamisele. „Eesmärk on mõista, kuidas Eesti kütuseturg tegelikult toimib. Kavatseme teha kogu analüüsiprotsessi nii läbipaistvaks kui vähegi võimalik, et kõik turuosalised ja ka tarbijad saaksid ise näha, kuidas kütuseturg toimib. Loodame, et meie analüüs annab vastuse ka sellele, kuidas toimub hinnastamine ja kas vastab tõele, et maailmaturu hinna tõusu korral jõuab see tanklasse pea kohe, ent maailmaturu hinna langus jõuab viivitusega,“ ütles Pärn-Lee.