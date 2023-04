Krüptode makseplatvorm CoinsPaid laiendab Eestis tegevust

Alates 2019. aastast tegutseb CoinsPaid Eestis, Dream Finance OÜ nime all, mis on registreeritud ja litsenseeritud virtuaalsete valuutade teenusepakkujana.

CoinsPaid tõi oma tegevuse Eestisse 2019. aastal, mil vaid üksikud riigid toetasid digitaalsete valuutade valdkonna start-upe. „Ukraina kodanikuna ja Eesti e-residendina olin ja olen siiani tänulik Eesti riigi toetuse ja sõbralikkuse eest, mida väikeste ettevõtete suunal kogesin. Raske on alahinnata, kui olulise väärtusega oli meile teie digiriik ja e-residentsuse programm, mis kõik võimaldavad ettevõtet asutada ja juhtida automatiseeritult ning digitaalselt. Olen rõõmus, et valisime just Eesti. Me oleme saanud täiustada oma protsesse, ehitada meeskonda ja tugevdada oma äritegevust koos eesti regulaatoritega, järgides üha täiustuvaid reegleid ja juhiseid“, kommenteeris Max Krupyshev, CoinsPaid’i tegevjuht.