Modera aktsiaid saab veel homseni märkida

Teisipäeval avaldas Modera börsi vahendusel oma käesoleva aasta esimese kvartali tulemused – ettevõte saavutas aasta kolme esimese kuuga 50% müügi kasvu, Modera tulud ulatusid 542 484 euroni.



Möödunud aastal saavutas Modera tulude 51 protsendi suuruse kasvu, ettevõtte tulud ulatusid 1,63 miljoni euroni. Käesoleva aasta märtsis teatas Modera, et saavutab kasumlikkuse varem kui planeeritud - järgmise aasta asemel käesoleva aasta lõpuks. Algselt plaanitud 635 000 eurose kahjumi asemel plaanib Modera käesolevaks aastaks 365 000 euro suurust kasumit. Samuti ületab ettevõte oma käibeprognoosi, mis hinnanguliselt jõuab aasta lõpuks 2,78 miljoni euroni.



31. märtsil aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud otsuse järgi läheb 3.-14. aprillini toimuvale avalikule pakkumisele kokku 120 000 Modera lihtaktsiat, täiendava huvi korral on emitendil õigus aktsiate arvu suurendada. Ühe aktsia hind on 4,5 eurot, pakkumise maht ulatub 540 000 euroni. Pakkumise tulemused plaanib ettevõte avalikustada 17. aprillil, uute emiteeritud aktsiate eeldatav esimene kauplemispäev First Northil on 2. mail.



2021. aasta oktoobris toimunud Modera aktsiate esmane avalik pakkumine märgiti üle, ettevõte kaasas 1700 investorilt ligi kaks miljonit eurot. Modera muutis vabalt kaubeldavaks viiendiku oma aktsiatest ning otsustas kasutada aktsiate arvu suurendamise võimalust ja jaotada investoritele kavandatust enam, kokku 301 000 aktsiat.



Automüügi tarkvara ettevõtte Modera pakub tehnoloogilist platvormi, mille kaudu ühendatakse autotootjad, maaletooja, edasimüüjad ja kliendid. See võimaldab muuta automüügi digitaalseks ning jälgida kogu protsessi tehasest kliendini. Praeguseks tuleb Moderale jooksvat tarkvara renditulu 14 riigist.



Modera süsteemi kaudu on eri riikides müüdud üle 73 900 sõiduki, mille tehingute rahaline väärtus ulatub 2,44 miljardi euroni. Eestis on ettevõte saavutanud 60 protsendilise turuosa. Modera tooteid kasutavad Toyota, Volkswagen, Renault, BMW, Mini, Ford, Nissan, Kia, Fiat, Jaguar, Land Rover, Jeep, Volvo, Mazda ning Mercedes-Benzi maaletoojad ja edasimüüjad.