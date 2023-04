Ökonomist: võib-olla on liialdus öelda, et valitsus on sukeldunud teadmatusse, kuid üllatusi võib kohata küll

Eesti liigub küll Põhjamaade majandusmudeli suunas, kuid maksukoormus on meil tublisti madalam. Samas on Eesti maksukoormus näiteks kõrgem kui USA-s ja Šveitsis ja võrreldav OECD keskmisega. Ainuüksi maksukoormus ei määra ära riigi konkurentsivõime. Nii olid näiteks kõik Põhjamaad, kuid ka USA ja Šveits eelmisel aastal maailma esimese kümne kõige konkurentsivõimelisema riigi hulgas. Eesti maksusüsteem peab toetama investeeringuid ja ettevõtete konkurentsivõimet. Samuti peab see olema atraktiivne välisinvestoritele. Seetõttu on koalitsioonileppes positiivne, et eesmärgiks on seatud Eestis mitte ainult välisinvesteeringutele, vaid lausa ettevõtete peakorterite kohaloleku jaoks atraktiivse ettevõtlus- ja maksukeskkonna loomine. See on väga ambitsioonikas eesmärk ja võib oluliselt muuta meie majandusmudelit.