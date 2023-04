1946. aastal asutatud ettevõte kirjutas möödunud reedel oma dokumendis, kuidas „neil on oluline kahtlus jätkata ettevõtte tegevust.“ Nii on nad võtnud ühendust ka finantsnõustajatega, et leida ettevõtte tegevuse jätkamiseks rahastust.

Mure Tupperware edasisest saatusest sai alguse sellest, kui New Yorgi börs hoiatas, et ettevõte võidakse börsilt kõrvaldada, kuna nad ei esitanud ära oma 2022. aasta majandusaruannet. Kuigi ettevõte ütles, et kavatseb oma aruande esitada järgmise 30 päeva jooksul, lisasid nad, et ei saa olla täiesti kindel, et see ikkagi selleks ajaks esitatakse.