Rõõmusõnum säutsujatele: Twitter annab nüüdsest võimaluse kaubelda aktsiate ja krüptoga

Koostöös eToroga laiendatakse Twitteri võimalusi ning seekaudu saavad kasutajad suurema ülevaate erinevatest instrumentidest ja varaklassidest. Seejuures on kasutajatel võimalik klõpsata „View on eToro“ peale, mis viib otse kauplemisplatvormi lehele, kus saab kaubelda konkreetse varaklassiga.

Yoni Assia, kes on eToro tegevjuht, tõdeb, et viimase kolme aasta jooksul on nad kasvanud tohutult ning üha rohkem kasutajaid suhtleb ja harib end Twitteris. Assia sõnul leidub Twitteris väga kvaliteetset reaalajas sisu finantsanalüüside ja maailmas toimuva kohta. „Me usume, et konkreetne koostöö võimaldab meil jõuda uute sihtgruppideni ja paremini ühendada Twitterit ning eToro,“ märgib Assia.