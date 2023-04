Paavo Otsus, kes on Eesti suurima katmikalaga kasvatuse Aran Farmingu omanik, kasvatab maasikaid, vaarikaid, õunu ja herneid. Marjapinda on 25 hektari ja õunapindala ligi 80 hektari jagu.

Otsus selgitab, et tööjõudu leitakse Ukrainast ja Moldovast, lisaks aitavad ka mõned eestlased. Ukrainlasi ja moldovlasi on nüüd sama palju. Mõned aastad tagasi olid ülekaalus ukrainlased, kuid sõjapõgenike suurest hulgast hoolimata on ukrainlasi tööle meelitada raskem kui kunagi varem.