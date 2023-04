Suur Eesti Piimatööstus vahetas ootamatult juhti. Oodata võib ka töötajate arvu vähendamist

Saaremaa Piimatööstuse senine juht Valdis Noppel oma lahkumist kommenteerida ei soovi. Ta kinnitab, et töösuhte lõpetamine oli korrektne. „Juhatuse liikmeid kutsutakse ikka tagasi. See on üks pisike protseduur ettevõtte väga pikas ajaloos,“ nendib ta vaid. Ilmselt tuli lepingu mitte pikendamine tema jaoks siiski mõnevõrra ootamatult, sest ta tunnistab, et see on nii värske asi, mistõttu ei oska ta veel midagi öelda ka oma edasiste plaanide kohta. „Need asjad tuleb rahulikult aja jooksul ära setitada. Väga vara küsida edasiste plaanide kohta,“ sõnab Noppel, kes on oma karjääris juhtinud erinevaid Eesti piimatööstuseid.