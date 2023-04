Kahest piiripunktist pääseb taas Venemaale. Narvas endiselt olukord kriitiline

Maksu- ja Tolliamet (MTA) andis teada, et täna hommikuse seisuga on liiklus taastumas Luhamaa ja Koidula piiripunktides. Narvas on olukord endine ehk Vene Föderatsioon ei võta vastu kaubaveoseid. MTA välispiiri valdkonnajuhi Ants Kutti sõnul ei ole Venemaa pool neid endiselt ametlikult teavitanud piiritõrgete põhjustest. MTA andmetel on piiril ootamas ka veoseid, kus on kergesti riknev kaup, näiteks kala ja munad.