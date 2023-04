Suurbritannia majandus oli streikide tõttu languses. Praegu on olukord parem, kuid kriis ei ole möödas

Streikinud on eelkõige õpetajad ja transporditöölised. Vaatamata veebruari madalatele tulemustele ütles riigi rahandusminister Jeremy Hunt, et Ühendkuningriigi majanduse väljavaade täielikult tume ei ole.

Hunt märkis, et Suurbritannia SKP kasvas kolme kuu jooksul kuni veebruarini 0,1%. Sellega püüab riik majanduslangust vältida. Majanduskasv siiski aeglustub ja Suurbritannia asekantsleri Rachel Reevesi sõnul tähendab see, et iga pere majanduslik olukord halveneb ja riik muutub kõikide kriiside osas haavatavamaks.