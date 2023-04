VIDEO | Neli aktsiat, millest otsiks kasvu Nelli Janson

Viimased kuud on väga palju kõlapinda saanud tehisintellekti sektor (AI). Sellest on pikalt räägitud, aastaid on seda oodatud ja kuidagi üleöö hakkas see kiirelt arenema. Seal sektoris on väga mitu ettevõtet, kes sellest võidavad,“ märkis Nelli Janson.

Sektoris tahab jala ukse vahele saada ka Google (Alphabet) ning ka Meta (endine Facebook), kes on teada andnud, et kavatseb raha arenduse alla panna, lisas Janson.

Kiire hoog on mainitud aktsiatel juba sees, sest alates 2023. aasta algusest on Microsofti aktsia kerkinud 18%, Nvidia 81%, Alphabet 19% ning Meta 78%.

Kuigi tehniliselt on USA turg karuturult väljas, siis üllatused võivad Jansoni sõnul veel ees oodata. „Karuturul on selline omadus, et tema armastab lõkse üles seada ning enne lõppu ninanips turuosalistele anda. See võib olla karuturu lõpp, aga see võib olla ka karuturu lõks, eks me seda tagantjärgi saame aru,“ ütles Janson.