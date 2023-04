Hiina inflatsioon aeglustub. See on märk riigi majanduse taastumisest

Hiina inflatsioon vähenes märtsis teist kuud järjest. See viitab sellele, et riigi majandus on taastumas ja elavnemas. Hiina riiklik statistikaamet teatas teisipäeval, et märtsis tõusid tarbijahinnad aastatagusega võrreldes vaid 0,7%, mis on madalaim aastane inflatsioonimäär alates 2021. aasta septembrist.

Osaliselt on põhjuseks tööturu nõrkus, mis kipub hinnakasvu pidurdama. Tööpuudus on Hiinas jätkuvalt kõrge, eriti noorte seas - veebruaris oli veidi üle 18% 16-24-aastastest hiinlastest töötud.

Majanduse taastumise hoog on aeglane

Kuid see võib ka viidata sellele, et kodumaised kulutused ei anna majandusele nii tugevat kasvu, kui loodeti. Kuigi saab järeldada, et Hiina majandus on aasta esimeses kvartalis taastunud, näitavad teised andmed, et tarbijad on ettevaatlikud autode ja muude kallimate esemete ostmise suhtes.