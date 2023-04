Veebruari eest tasuti veerandi võrra makse kui mullu samal ajal

Hasartmängumaks koosneb kokku üheksast erinevast liigist (vt joonis 1), millest kõige tuttavamad on ehk loterii (nt Vikinglotto) ning kaubanduslik loterii (nt LIDLi sünnipäevaloos). Kolme peamise mänguliigi – loterii, maismaakasiino mänguautomaadi ning kaughasartmängu laekumine moodustab kogu hasartmängumaksu laekumisest täna üle 90 protsenti. Sealjuures hõlmas koroonaeelsel ajal kaughasartmängumaksu osa kogu hasartmängumaksu laekumisest vaid kümnendiku, kuid eelmise aasta kokkuvõttes juba 29 protsenti ning tänavu esimese kolme kuuga koguni 33 protsenti. Maksulaekumise hoogne tõus viimasel kahel aastal oli kaughasartmängu puhul tingitud sellest, et koroonapiirangud muutsid tarbimisharjumusi ehk online kasiinod muutusid populaarsemaks. Samuti registreerisid mitmed välismaa ettevõtted (mängukorraldajad) end Eestisse ning pakuvad teenuseid ka teiste riikide mängijatele. Tänaseks on koroonaeelse ajaga võrreldes online kasiinode tõusu mõjul tavakasiinode osakaal hasartmängumaksu laekumises langenud 51 protsendilt 32 protsendile. Loteriidelt laekub täna võrreldes kriisieelse ajaga absoluutsummas rohkem maksutulu, kuid osakaal kogu hasartmängumaksu laekumisest on samuti langenud.