Kristjan Tamlast sai EfTEN Capitali uus juhatuse liige

„EfTEN on tegevusajaloo vältel teinud investoritele fondidest tulu väljamakseid ligi 100 miljoni euro väärtuses. Kindlasti on meid toetanud keskpankade rahatrükist tingitud kinnisvaraturu üldine tõusufoon. Täna ja ka lähitulevikus tegutseme hoopis teistsuguses kinnisvaraturu keskkonnas. Rahatrükk on asendunud viimaste aastakümnete kiireima intressitõusuga ning kinnisvarasektor on löögi all sisuliselt üle maailma. Esimese intressitõusu lainega said pihta need ärikinnisvara ettevõtted, kellel on kõrge võlakoormus ning kes on laenanud võlakirjaturgudelt. EfTEN on olude muutumiseks valmistunud juba aasta aega ning lähiajal on meie fookus eelkõige finantsraskustesse sattuvate kinnisvaraprojektide võimalikul ülesostmisel. EfTENi fondid on hästi kapitaliseeritud ning võimekus portfelli laiendamiseks olemas,“ hindas kinnisvaraturu väljavaateid Arakas.