Novaturas: lõppenud märtsis sündis meie reisijate rekord

Varajaste broneeringute arv suveks on juhi sõnul 40% kõrgem kui mullu. Novaturas Group on enda sõnul nüüdseks 95 protsenti oma suveprogrammi kogumüügist maandanud tuletisinstrumentidega lennukikütuse hinna ja valuutakursi kõikumise vastu, mis on ettevõtte sõnul kooskõlas juhtivate lennufirmade parimate tavadega. Sel viisil ei püüa ettevõte mitte ainult tagada jätkusuutlikke finantstulemusi, vaid ka minimeerida maksimaalselt riske oma klientide jaoks.

Meeldetuletuseks, et ettevõte alustas aprilli alguses varajasi broneeringuid 2023-2024. aasta talvehooajaks. Juba esimesel nädalal pärast käivitamist on ettevõte registreerinud oluliselt rohkem müüki kui eelmise aasta esimesel nädalal, kusjuures müügimaht on mitu korda suurem tänu sellele, et kliendid võtavad aktiivsemalt taas kasutusele harjumuse oma reise ette planeerida.