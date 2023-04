Krüptovarad eesotsas ethereumiga on uuesti kerkimas

Viimase ööpäeva jooksul on ethereum kerkinud 10% bitcoini 3% tõusu kõrval. Seitsme päevaga on ethereum kerkinud nüüd 13% 2117 dollari peale ning bitcoin ligi 10% 30977 dollari peale.

Ethereumi osas on optimismi tekitanud selle kolmapäeval toimunud plokiahela uuendus, nimega „Shanghai uuendus,“ kirjutab Bloomberg. Nüüd on võimalik münte nö panustada või stakeida ning selle eest tasu saada. Kui seetõttu kardeti ka ethereumi müügilainet, siis seni see juhtunud ei ole.