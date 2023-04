Iute juht Tarmo Sild: viivitus intressimaksetes tekkis meist mitteolenevatel põhjustel

„Vabandan, et Iutest mitteolenevatel põhjustel tekkis kohati viivitus. Kõik investorid saavad oma intressimakse vältimatult kätte. Iute edastas raha ja maksejuhised õigeaegselt ja muus osas tugineme rahvusvahelisele pangandusele, nagu iga teine klient,“ ütles Iute Grupi juht Tarmo sild.

IuteCrediti võlakirjade puhul on tegemist välisvõlakirjaga, kuna nendega kaubeldakse lisaks Tallinna Nasdaqi börsile ka Frankfurdi börsi reguleeritud nimekirjas. Intressimakse väljub ühe hulgimaksena Iute kontolt Luksemburgis, kust edasi liigub see etapiti järjest väiksemateks maksepakkideks jagunedes erinevatesse vahepankadesse ja nende kaudu lõpuks tuhandete investoriteni eri riikides. Osaliselt on hulgimaksete töötlemises ka käsitööd.