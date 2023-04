Leedu apteek sai uue tegevjuhi Eestist

Dominykas Kryževičius juhtis Euroapteeki alates 2021. aasta veebruarist ja on kindel, et ettevõte on heades kätes. „Olen veendunud, et Janeki juhtimisel jätkab Euroapteek jätkusuutliku kasvu teed ning pühendub püstitatud eesmärkide saavutamisele. Euroapteegil on tugev juhtimiskultuur, kaasaegsed väärtused ning võimalus areneda ja kasvada veelgi suuremaks,“ sõnab Kryževičius.